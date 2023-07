Il annonce son arrivée, l’incroyable réaction du PSG

Thomas Bourseau

De retour d’un prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas a annoncé ses intentions sur sa continuité au PSG. De quoi surprendre le club parisien qui a une idée claire en tête : tourner la page. Explications.

À l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ en fin de saison, moment de l’expiration de son prêt de six mois à Nottingham Forest, Keylor Navas expliquait être prêt à reprendre une place de titulaire au PSG ou ailleurs. « Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe. On verra dans le futur ce qu’il se passe. J’aimerais, quand mon prêt sera terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions ».

Le discours de Navas surprend le PSG

Une prise de parole publique qui n’aurait pas manqué de surprendre le PSG. C’est du moins ce que L’Équipe explique dans ses colonnes du jour. Ce samedi, le quotidien sportif révèle qu’en interne, la déclaration de Keylor Navas ne serait pas passée inaperçue, mais pas au point de relancer son aventure au Paris Saint-Germain.

Le PSG tourne la page Navas et cherche une doublure à Donnarumma