Coup de tonnerre pour les transferts du PSG à cause de Mbappé

Pierrick Levallet

Le PSG s'active sur le mercato. Le club de la capitale a déjà bouclé six recrues et ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres joueurs seraient attendus au sein de la formation parisienne, Luis Campos ayant multiplié les pistes sur le marché des transferts jusqu'à présent. Néanmoins, Kylian Mbappé pourrait indirectement gâcher les plans du PSG cet été.

Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour... Le PSG n’a pas perdu de temps pour passer à l’action sur le mercato. Le club de la capitale entend se renforcer grandement cet été et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Plusieurs joueurs sont encore attendus, comme Bernardo Silva et un nouveau buteur. Mais récemment, le PSG souhaitait également lancer un nouveau projet.

Le PSG prépare du lourd sur le mercato

En effet, il a régulièrement été question de recruter des joueurs français lors de ce mercato estival. Dans cette optique, les pistes menant à Rayan Cherki, Michael Olise ou encore Marcus Thuram sont revenues souvent. Mais pour le moment, seul Lucas Hernandez s’est engagé avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi a néanmoins confié dans un entretien accordé au Parisien qu’il n’avait pas oublié ce projet et que certains joueurs devraient débarquer cet été. Toutefois, Kylian Mbappé pourrait tout gâcher.

Mbappé va tout gâcher