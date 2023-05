Il réclame le départ d’une star de l’OM en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre l’été dernier, Alexis Sanchez réalise une belle saison à l’OM, sans toutefois avoir des statistiques impressionnantes. C’est la raison pour laquelle Stéphane Guy ne serait pas opposé au départ du Chilien si cela permet au club phocéen de libérer des fonds pour recruter un buteur plus efficace.

S'il réalise une belle saison à la pointe de l'attaque de l'OM, Alexis Sanchez n'affole pas pour autant les compteurs. Auteur de 14 buts en Ligue 1, ainsi que 3 passes décisives, le Chilien est devancé par 10 joueurs au classement des buteurs du championnat de France. Et pour Stéphane Guy, c'est insuffisant pour l'avant-centre titulaire de l'OM.

«Il n'y a pas quoi se taper le c** par terre»

« Sans vouloir dire du mal de Sanchez, il y a 12 attaquants en Ligue 1 qui ont marqué plus de buts que lui cette saison. 14 buts pour un numéro 9 à l'OM, il n'y a pas quoi se taper le cul par terre. Sans lui, l'OM n'est pas la même équipe, je suis d'accord. Je ne pensais même pas qu'il était capable de faire une saison pleine comme il fait là. Par rapport à ce que je voyais de lui en Angleterre et en Italie », lance le journaliste au micro de l’ After Foot , avant d’évoquer l’avenir d’Alexis Sanchez à l’OM.

«Est-ce qu'on prolonge Sanchez parce qu'il a un bon rendement?»