Il quitte le PSG, c’est un flop

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est débarrassé de beaucoup d’indésirable, avec Marco Verratti qui est devenu le dernier d’une longue liste. Avant lui, il y a eu Leandro Paredes, qui avec Renato Sanches a rejoint l’AS Roma de José Mourinho... mais pour le moment, ce n’est pas vraiment un grand succès.

Un an après un mercato décevant, Luis Campos a frappé fort, notamment sur le front des départs avec un effectif totalement remanié. Déjà prêté la saison dernière, Leandro Paredes a cette fois quitté définitivement le PSG, avec un transfert à 2,5M€ vers l’AS Roma.

Paredes retrouve pour la troisième fois la Roma

L'Argentin connait bien le club romain, ainsi que la vie en Italie. Il a en effet passé des nombreuses années en Serie A, portant le maillot de l’AS Roma donc, mais également celui d’Empoli et de la Juventus. Cette dernière expérience n’a pourtant pas été concluante, puisque les Bianconeri ont finalement refusé de lever son option d’achat, qui aurait pu apporter près de 22M€ au PSG.

C’est un désastre pour le moment