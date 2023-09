Il l'annonce, une recrue du PSG a fait capoter son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à Montpellier, Elye Wahi a quitté son cocon pour prendre la direction du RC Lens. Mais avant de rejoindre le nord de la France, l'attaquant français était proche de l'Eintracht Francfort. Il était pressenti pour remplacer Randal Kolo Muani, mais le transfert de ce dernier s'est éternisé, poussant Wahi à explorer d'autres options.

Révélation de la dernière saison de Ligue 1, Elye Wahi va continuer de montrer l'étendue de son talent en France. L'ancien buteur de Montpellier s'est engagé avec le RC Lens jusqu'en juin 2028. Lors d'un entretien à L'Equipe , Wahi a justifié sa décision.

Il confirme un transfert «historique» au RC Lens https://t.co/2lXPsCJEq6 pic.twitter.com/jp4M6yZzwb — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

« Mon premier objectif était de rester en France »

« Chelsea, je ne voulais pas y aller pour y aller (...) Mon premier objectif était de rester en France, donc je pense avoir fait le bon choix. Au tout départ, il n'y avait pas de clubs français, un peu Monaco seulement. Au fur et à mesure du temps, Lens est venu et on a réussi à s'entendre » a lâché Wahi. Mais avant le RC Lens, l'attaquant était proche de l'Eintracht Francfort. Un transfert, qui a capoté à cause d'un certain Randal Kolo Muani, aujourd'hui au PSG.

Kolo Muani a bouleversé le dossier Wahi