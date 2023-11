Il lâche une bombe en direct, grande nouvelle pour Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Zinedine Zidane continue de s’écrire en pointillé, lui qui a quitté le Real Madrid en mai 2021. Un nouveau retour en Espagne reste une possibilité, alors que le bail de Carlo Ancelotti arrive à expiration au terme de la saison, mais la Juventus pourrait également apparaître comme une destination de choix pour le Français, surtout que Massimiliano Allegri aurait des envies d’ailleurs.

Zinedine Zidane entame sa troisième saison sans club, et son retour semble encore loin de se concrétiser. Le Français est en effet exigeant pour reprendre du service et attend la bonne opportunité. Alors que la presse espagnole indique qu’un retour au Real Madrid reste une possibilité à prendre en compte pour Zizou, ce dernier se verrait bien également débarquer à la Juventus, son ancien club comme joueur. RMC affirmait même en avril dernier que la formation turinoise était la priorité du Ballon d’Or 1998.

« Allegri veut partir »

Et la porte de la Juve pourrait s’ouvrir l’été prochain. Présent sur le plateau de l’émission Pressing , Ivan Zazzaroni, à la tête du Corriere dello Sport , a fait une grande annonce : « Allegri veut partir à la fin de la saison. Il n'y a pas de conditions pour rester, il prendra l'argent qu'il doit prendre et partira. C'est normal, il appartient à une autre Juventus qui n'existe plus. Il est probablement un peu désorienté par ce qui se passe aujourd'hui », affirme-t-il.

La porte s’ouvre pour Zidane