Mercato : Le PSG au coeur d’une bataille à 150M€ ?

Pierrick Levallet

Malgré les arrivées de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos cet été, le PSG continuerait de garder un oeil sur Victor Osimhen. Le buteur de 24 ans est en fin de contrat avec Naples en juin 2025 et intéresserait toujours le club de la capitale. Cependant, d'autres équipes seraient également sur le coup.

Le feuilleton Victor Osimhen devrait encore agiter le marché des transferts au cours des semaines à venir. Pisté par le PSG cet été, le Nigérian est finalement resté à Naples. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que la direction parisienne a tout tenté pour convaincre les Azzurri , en vain. Mais alors que son contrat expire en juin 2025, Victor Osimhen continue d’être annoncé sur le départ.

Transferts : Un joueur du PSG veut claquer la porte ! https://t.co/MqajvkSz21 pic.twitter.com/xBoJTnwkhg — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Le PSG cible toujours Osimhen

En effet, l’attaquant de 24 ans serait toujours dans le viseur du PSG. Malgré les transferts de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, le club de la capitale voudrait toujours recruter Victor Osimhen, dont la valeur est estimée à 150M€. Cependant, les dirigeants parisiens vont devoir jouer des coudes pour le buteur vedette de Naples.

Arsenal et Chelsea en embuscade ?