Il lâche l'OL et balance tout sur son transfert

Jean de Teyssière

Malo Gusto a été transféré à Chelsea en janvier dernier, avant d'être prêté par le club anglais à l'Olympique lyonnais pour la deuxième partie de saison. Depuis juillet, il porte désormais le maillot des Blues et fait partie des joueurs titulaires. L'arrière droit des Blues raconte son transfert et ne semble pas du tout regretter ce choix.

Malo Gusto connaît un bon début de saison avec Chelsea. Ses performances en Premier League ont interpellé Didier Deschamps, qui l'a sélectionné pour le rassemblement d'octobre, et qui lui a même offert ses premières minutes avec le maillot bleu face aux Pays-Bas. Le néo-international français a été critiqué par les supporters lyonnais après son départ, tout comme ses anciens coéquipiers, Castello Lukeba et Bradley Barcola.

«En allant à Chelsea, c'est un changement de dimension»

En septembre dernier, Malo Gusto réagissait aux insultes des supporters de l'OL et expliquait pourquoi il avait choisi de quitter Lyon : « Si j'ai choisi Chelsea, c'est que j'ai un plan : progresser. Il y a quelque chose que j'ai, c'est la culture du travail et de l'effort. En allant à Chelsea, c'est un changement de dimension. »

«Je n'ai pas vraiment hésité à venir signer ici»