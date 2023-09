Il déballe tout sur son transfert au Real Madrid

Pierrick Levallet

Dani Carvajal n'a pas fait toute sa carrière au Real Madrid. Formé au club, le latéral droit a vécu une saison au Bayer Leverkusen en Bundesliga avant de revenir. Le défenseur de 31 ans n'a d'ailleurs pas manqué de dévoiler les coulisses de son départ puis de son retour au Real Madrid lors de l'été 2013.

Formé au Real Madrid, Dani Carvajal a pourtant connu un autre club dans sa carrière. Afin d’avoir une chance d’être lancé dans le monde pro, le latéral droit espagnol avait été transféré au Bayer Leverkusen lors de l’été 2012 contre un chèque de 5M€. Et après seulement une saison en Bundesliga, où il a brillé, Dani Carvajal a été racheté pour 6,5M€ par le Real Madrid. Le joueur d’aujourd’hui 31 ans s’est rapidement imposé dans le couloir droit madrilène, où il a pu remporter cinq Ligue des champions. Il n’a d’ailleurs pas manqué de raconter les coulisses de son départ puis de son retour au Real Madrid.

«Le Bayer a misé gros sur moi»

« J'ai reçu plusieurs offres et j'ai évalué avec ma famille ce qui était le mieux : rester en deuxième division à Castilla en vue d'une opportunité dans l'équipe première ou partir. Je savais que ma chance en équipe première serait difficile, mais le Bayer a misé gros sur moi. Je me suis rapidement adapté, le système était similaire à celui d'aujourd'hui, j'avais de la liberté et de la confiance, avec des idées claires pour essayer de revenir à Madrid » a d’abord expliqué Dani Carvajal au micro de Movistar+ .

«Je me demande souvent ce que je serais devenu si Madrid ne m'avait pas racheté»