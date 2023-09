Il révèle un doute étonnant sur le nouveau crack du Real Madrid

Hugo Chirossel

Il y a quelques mois, le Real Madrid a sécurisé le transfert d’Endrick en provenance de Palmeiras. Le jeune attaquant brésilien de 17 ans débarquera en juillet prochain, lorsqu’il aura atteint la majorité. Mais Manolo Romero, ancien recruteur madrilène, a émis des doutes sur son âge, en prenant pour exemple le cas de Radamel Falcao.

Depuis quelques années, le Real Madrid renouvelle progressivement son effectif en recrutant des jeunes joueurs à fort potentiel. Ce qui a amené les arrivées de Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga et plus récemment Jude Bellingham. Le prochain sera Endrick, dont l'arrivée a déjà été bouclée dans le cadre d’un transfert estimé à 60M€. Âgé de 17 ans, l’attaquant de Palmeiras arrivera en juillet prochain une fois qu’il aura atteint la majorité.

« J'ai toujours eu des doutes avec Endrick »

Mais au micro de la Cadena SER , Manolo Romero a émis des doutes sur le véritable âge d’Endrick. « J'ai toujours eu des doutes avec Endrick sur le fait que l'âge qu'on lui donne soit le bon. Oui, parce que physiquement il est trop bien formé et je me souviens toujours de l'anecdote de Radamel Falcao qui est arrivé en Europe plus vieux que son âge », a déclaré l’ancien recruteur du Real Madrid. Arrivé en 2009 au FC Porto, Radamel Falcao, né en 1986, avait aussi fait l’objet de doutes au sujet de son âge. Selon certains documents, il serait en réalité né en 1984.

L'exemple Falcao ?