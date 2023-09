Mbappé - PSG : Benzema a brisé «le plan parfait»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait parler lui. Et pour cause, l'attaquant français a finalement décidé de ne pas prolonger au PSG et le rumeurs l'envoyant au Real Madrid sont rapidement arrivées. Et pourtant, le club merengue aurait bien aimé se tenir en retrait. Mais le départ de Karim Benzema a fait voler en éclat le «plan parfait» des Madrilènes.

Comme souvent, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur de l'actualité du PSG cet été. En effet, dès le mois de juin, l'attaquant français a annoncé à sa direction qu'il n'activerait pas l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Il a ainsi été écarté du groupe avant sa réintégration à la mi-août. Entre temps, Kylian Mbappé a grandement fait parler de lui, notamment en vue d'un transfert au Real Madrid.

Le Real Madrid avait le «plan parfait» pour Mbappé

Une situation qui n'a d'ailleurs pas plus aux dirigeants merengue. Et pour cause, selon les informations de MARCA , le « plan parfait » du Real Madrid était clair. Il s'agissait de mettre en veilleuse le feuilleton Mbappé cet été afin de revenir en force en 2024 pour recruter libre l'attaquant du PSG. Mais l'été s'est avéré plus animé que prévu.

Benzema a tout changé