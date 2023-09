Mercato : Le PSG tenu en échec, il déballe tout

Thomas Bourseau

Rayan Cherki (20 ans) a la cote sur le marché des transferts. En Angleterre, le joueur de l’OL avait la cote, mais n’a pas quitté le Rhône. Et pourtant, le PSG aurait bel et bien poussé en coulisses l’hiver dernier dans l’optique de recruter Cherki d’après le journaliste Fabrizio Romano, en vain.

Le Paris Saint-Germain pourrait-il boucler le transfert de Rayan Cherki à l’avenir ? Le milieu offensif de l’OL est occasionnellement annoncé au PSG. Et ce fut notamment le cas à l’occasion du dernier mercato hivernal. Au final, la transaction n’a pas eu lieu, mais le Paris Saint-Germain aurait bien joué sa carte à fond avec la pépite de l’OL avant de recruter un autre talent du centre de formation lyonnais cet été en la personne de Bradley Barcola.

Romano confirme, le PSG a tenté sa chance pour Cherki

Pour CaughtOffside , le journaliste Fabrizio Romano a confirmé les avances du PSG pour Rayan Cherki en janvier dernier, sans succès au vu de la position ferme de l’OL. « Il y a un intérêt de la part des clubs de Premier League, et en janvier, le Paris Saint-Germain a essayé de signer le joueur parce que c'est un grand talent et le genre de joueur que le PSG veut pour l'avenir de son projet, mais Lyon a été très ferme sur sa position et a dit non à la possibilité de vendre Cherki ».

