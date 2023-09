Une révélation tombe sur une recrue du PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a bouclé une double opération lors des dernières heures du mercato estival. En plus de Randal Kolo Muani qui est l’ultime recrue de Paris cet été, Bradley Barcola a débarqué dans la capitale. L’ancien ailier de l’OL aurait pu rejoindre Chelsea qui a manqué son coup comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano.

Bradley Barcola n’aura pas pu confirmer à l’OL. Auteur de six mois remarqués avec les Gones lors de la deuxième partie de la saison dernière, l’ailier français qui vient de fêter ses 21 ans a décidé de changer d’air. Formé à l’OL, l’international espoir français a pris la décision de rejoindre le PSG à l’occasion du dernier mercato estival.

Le PSG a battu Chelsea pour Barcola

En pleine forme avec les Espoirs de Thierry Henry, en atteste son doublé face à la Slovénie lundi (4-0), Bradley Barcola a fait et risque de faire des heureux au PSG. Le club de la capitale a raflé la mise pour l’ailier français au nez et à la barbe de Chelsea. Les dirigeants des Blues n’auraient pas lâché l’OL pour boucler le transfert de Barcola cet été, en vain.

«Les principales discussions entre Chelsea et Lyon concernaient Bradley Barcola»