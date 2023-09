Mercato de folie au PSG, Deschamps jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas chômé sur le mercato, bouclant l'arrivée de 12 joueurs, dont de nombreux français. Une situation qui réjouirait Didier Deschamps. Le sélectionneur serait ravi de pouvoir compter sur un trio d'attaquants qui évolue sous les mêmes couleurs en club.

C'était annoncé, le PSG a tenu ses promesses en réalisant un mercato très impressionnant. En comptant le retour de Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig, le club de la capitale a enregistré l'arrivée de 12 joueurs, dont de nombreux français.

Le PSG recrute des joueurs français

Il faut dire que l'objectif du PSG cet été consistait à franciser son vestiaire. Et c'est chose faite puisque quatre tricolores ont rejoint le club de la capitale cet été, et non des moindres. Deux champions du monde 2018 (Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé), un vice-champion du monde 2022 (Randal Kolo Muani) et un international espoirs (Bradley Barcola) sont venus renforcer le contingent français du PSG.

Deschamps se réjouit du trio Mbappé-Kolo Muani-Dembélé