Il claque la porte et raconte son calvaire à l'OM

Amadou Diawara

Alors que la direction de l'OM a été menacé par des ultras du club, Marcelino a décidé de prendre ses jambes à son cou. En effet, le technicien espagnol a démissionné de son poste d'entraineur il y a un mois. Actuellement libre de tout contrat, Marcelino est revenu sur son calvaire à l'OM.

Après le nul entre l'OM et Toulouse (0-0, le 17 septembre), le public du Vélodrome a vu rouge. En effet, les supporters marseillais ont manifesté leur colère face aux joueurs après le coup de sifflet final de la rencontre.

Zidane : L'histoire se répète en équipe de France ! https://t.co/aVHI3jwIUO pic.twitter.com/7V3J2q98ws — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Marcelino n'a pas subi de menace

Pour calmer les tensions, la direction de l'OM a organisé une réunion avec ses groupes de supporters le lendemain. Toutefois, certains ultras marseillais ont menacé la direction du club. Ce qui a poussé Marcelino a démissionné de son poste d'entraineur à l'OM. Lors d'un entretien accordé à Marca , le coach espagnol est revenu sur son calvaire au sein de l'écurie olympienne.

«Nous avons vécu des jours compliqués»