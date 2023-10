Zidane : L'histoire se répète en équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il ne s’attendait sûrement pas à vivre une si belle soirée dans sa région. Aligné en défense centrale contre l’Écosse par Didier Deschamps, son poste de prédilection, Benjamin Pavard s’est mué en attaquant en inscrivant un doublé, de quoi le faire entrer dans l’histoire des Bleus. Cette prestation lui permet en effet de suivre les traces de certaines gloires tricolores, dont Zinedine Zidane.

Benjamin Pavard ne trouve pas souvent le chemin des filets, mais il sait le faire avec la manière. Alors qu’il avait marqué les esprits à la Coupe du monde 2018 avec son incroyable reprise de volée contre l’Argentine (4-3), le défenseur de l’Inter a inscrit son premier doublé sous le maillot bleu face à l’Ecosse (4-1) en amical ce mardi. Deux buts à l’importance moindre qui permettent toutefois au natif de Maubeuge d’entrer dans l’histoire des Bleus dans sa région.

Comme Zidane en 1998

Avec ces deux réalisations inscrites de la tête sur la pelouse de Lille, Benjamin Pavard est devenu le premier joueur de l’équipe de France à réaliser cette prouesse depuis un certain Zinedine Zidane le 12 juillet 1998 comme l’a relevé Opta . Depuis, aucun international tricolore n’avait trouvé le chemin des filets de la tête par deux fois au cours d’une même rencontre. Mais Zidane n’est pas l’unique champion du monde 1998 à être imité par Benjamin Pavard.

«Inadmissible» : Deschamps débarque en direct et pousse un coup de gueule ! https://t.co/3CZodYgNpl pic.twitter.com/yTGqN62GKO — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Pavard s’inspire aussi de Thuram et Sakho

Très rares sont en effet les défenseurs à s’être illustrés en Bleu par un doublé. On se souvient évidemment de Lilian Thuram au Mondial 1998, héros de la demi-finale contre la Croatie (2-1) en inscrivant ses deux seules réalisations sous le maillot de l’équipe de France. Avant le mythique numéro 15 tricolore, Jean-François Domergue (1984), Laurent Blanc (1993) et Frank Leboeuf (1995) avaient fait de même. Et depuis ? Seul Mamadou Sakho avait marché sur les traces de Lilian Thuram et de ses trois aînées, l’ancien titi du PSG devenant le héros d’un pays un soir de novembre 2013 avec un doublé retentissant permettant aux Bleus d’aller à la Coupe du monde au Brésil, un match fondateur dans l'ère Deschamps. Benjamin Pavard est donc devenu le 6e défenseur international tricolore à marquer par deux fois en ce 17 octobre 2023.

Il fait mieux qu’Ousmane Dembélé