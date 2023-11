Il claque la porte de l’ASSE, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Ex-international belge, Kevin Mirallas sera donc resté deux saisons sous le maillot de l’ASSE. Débarqué dans le Forez en 2008, il a fini par s’en aller en 2010. Mirallas a alors pris la direction de la Grèce, s’engageant avec le club de l’Olympiakos. S’il avait encore un contrat avec les Verts, le Belge a claqué la porte et il est revenu sur sa décision.

Formé au LOSC, Kevin Mirallas prévoyait en 2008 de rejoindre l’OM. Un transfert qui n’aura finalement jamais vu le jour puisque le Belge a fini par rejoindre l’ASSE. Il sera alors resté deux saisons du côté du Forez. Mirallas a donc fait ses valises en 2010, s’envolant alors pour la Grèce…

« Cela devenait un peu compliqué »

Parti de l’ASSE pour l’Olympiakos en 2010, Kevin Mirallas s’est justifié pour Eleven Insiders . « Il me restait deux ans de contrat à Saint-Étienne mais avec la Direction, cela devenait un peu compliqué », a d’abord confié le Belge, qui n’était plus dans les meilleures conditions dans le Forez.

« Je veux aller là-bas »