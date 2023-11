OM : Il dénonce un mensonge pour ce transfert à 6M€

Hugo Chirossel

En plus d’Alexis Sanchez, l’OM a vu partir un autre attaquant l’été dernier. Prêté à la Juventus, Arkadiusz Milik y a été transféré définitivement. L’international polonais n’aura finalement joué qu’un an et demi à Marseille. Sur les ondes de RMC, l’agent Yvan Le Mée a donné plus de précisions sur les conditions de ce transfert.

Arrivé en janvier 2021 en provenance de Naples, Arkadiusz Milik avait réalisé six très bons premiers mois à l’OM. De quoi convaincre les dirigeants de le recruter définitivement. Mais après une deuxième année plus décevante sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’international polonais est reparti lors de l’été 2022.

Milik définitivement transféré à la Juventus

Prêté à la Juventus la saison dernière, Arkadiusz Milik y a été transféré définitivement au cours du dernier mercato estival. Si certaines sources évoquaient un accord légèrement supérieur entre la Vieille Dame et l’OM, l’attaquant de 29 ans a en réalité quitté Marseille pour seulement 6M€.

«Tu le revends 6M€ à la Juventus»