Le prochain gros transfert du PSG déjà connu ?

Rapatrié par le PSG cet été après une saison impressionnante au PSV Eindhoven, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig où il continue de flamber. A tel point que le club allemand a déjà un plan pour conserver l'international néerlandais. L'idée serait de boucler un nouveau prêt, assorti cette fois-ci d'une option d'achat importante.

Durant l'été 2022, le PSG laissait filer Xavi Simons dont le contrat venait de s'achever. Le jeune néerlandais s'engageait alors avec le PSV Eindhoven qui lui promettait un temps de jeu important. Promesse tenue puisque Xavi Simons a non seulement été utilisé, mais a surtout réalisé une saison éblouissante, au point de convaincre le PSG de lever sa clause de rachat estimée à 6M€. Une sacrée affaire compte tenu de la valeur actuelle de Xavi Simons qui a dans la foulée été prêté au RB Leipzig.

Le plan de Leipzig pour conserver Xavi Simons

Et l'international néerlandais confirme sa montée puissance. En effet, Xavi Simons réalise une première partie de saison plus qu'impressionnante avec ses 4 buts et 7 passes décisives en Bundesliga, mais également ses deux buts en Ligue des champions, une compétition qu'il découvre cette saison. Par conséquent, selon les informations de BILD , le RB Leipzig est déjà convaincu par la nécessité de conserver Xavi Simons. Mais alors que son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, les solutions sont limitées. Le PSG refusera probablement un transfert sec, ce qui pousse le club allemand à envisager un nouveau prêt d'une saison, soit jusqu'en 2025, avec cette fois-ci une option d'achat qui pourrait s'avérer avantageuse pour le PSG.

«Je profite de mon temps ici avec mes coéquipiers»