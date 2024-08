Il annonce une attaque de feu au FC Nantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une préparation plutôt aboutie, le FC Nantes a notamment battu Laval (2-1) avec un but de Tino Kadewere. Interrogé sur son niveau actuel, l’ancien Lyonnais se réjouit de son nouveau poste et de son entente avec Moses Simon et Matthis Abline qui forment un très beau trio offensif.

Kadewere annonce du lourd !

« Pour moi, ce but me fait du bien car j’ai besoin de la confiance et ça commence ici pendant la préparation. Aujourd’hui je suis content car j’ai réussi à marquer. Ce n’est pas juste grâce à moi, il y a des mouvements des qualités, on attaque et on défend ensemble. Ça communique bien sur le terrain c’est magnifique. On a juste besoin de travailler plus », confie-t-il pour les médias du FC Nantes, avant d’évoquer son nouveau rôle derrière les attaquants : « J’aime bien ce poste. Je l’ai déjà fait quand j’étais au Havre. Le coach avait dit qu’il aimait bien mes qualités. Pour l’instant, ça fonctionne bien depuis la reprise. Je suis un joueur qui aime bien porter le ballon. C’est pour ça que je suis content d’être sur ce poste là. »

Un trio Kadewere-Abline-Simon qui promet !

Par conséquent, Tino Kadewere semble ravi du trio offensif qu’il forme avec Matthis Abline et Moses Simon : « Il y a beaucoup d’options pour moi : Simon qui va vite, c’est un dribbler avec les ballons, Sorba (Thomas) il est arrivé il y a une semaine mais on voit déjà ses qualités. Comme moi, c’est un joueur qui aime bien porter le ballon. Matthis Abline est également très fort et il peut garder les ballons pour nous devant. Pour l’instant pour moi ça marche très bien (…) Je voulais descendre pour prendre le ballon et monter avec le ballon et trouver des espaces. Par exemple le but que j’ai mis c’était ça. J’ai récupéré le ballon, on a fait des combinaisons avec Matthis et après grâce à Simon j’ai réussi à marquer. »