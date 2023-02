Gros coup du PSG, il a gardé le secret jusqu’au bout

Axel Cornic

S’il n’a pas réussi à boucler un transfert cet hiver, Luis Campos devrait accueillir Milan Skriniar au Paris Saint-Germain dans seulement quelques mois. Le Slovaque, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain, aurait en effet déjà donné son accord au club de la capitale… et certains de ses coéquipiers le regrettent déjà.

C’est une véritable obsession pour Luis Campos. Dès son arrivée au PSG, le dirigeant portugais a lancé l’assaut à Milan Skriniar, qu’il considère comme essentiel afin de régler le chantier de la défense. Il n’a pas su forcer le verrou de l’Inter l’été dernier ni cet hiver, mais devrait finalement avoir gain de cause.

Le PSG attend Milan Skriniar

Car avec l’annonce de sa non prolongation, Milan Skriniar a scellé son avenir et quittera donc l’Inter libre le 30 juin prochain. Plusieurs médias français comme italiens assurent que sa destination est d’ores et déjà connue, puisqu’il aurait déjà un accord pour rejoindre le PSG.

« On savait tous qu’il avait une offre du PSG, mais il n’a jamais rien dit »