Griezmann : Le rêve part en fumée à l’OM !

Avec l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM au mercato estival, les fans olympiens se mettent désormais à rêver pour les prochaines recrues. Si on parle beaucoup d’une arrivée de Paul Pogba, certains s’imaginent également accueillir Antoine Griezmann, lui qui a déjà fait savoir à plusieurs reprises son affection pour le club phocéen. Un rêve qui ne devrait cependant pas réaliser à Marseille puisque l’avenir de Griezmann s’écrirait visiblement ailleurs.

Quelles seront les prochaines stars à débarquer à l’OM ? Après Adrien Rabiot, tout semble aujourd’hui possible. De quoi faire ainsi dire à certains supporters qu’Antoine Griezmann pourrait venir. Par le passé, le joueur de l’Atlético de Madrid avait exposé son affection pour l’OM. Ce que Dimitri Payet avait d’ailleurs récemment confirmé, balançant à propos de Griezmann : « Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux ».

« Ça va être sa dernière année à l’Atlético de Madrid et il va partir en MLS »

A l’heure où de plus en plus de questions se posent concernant l’avenir d’Antoine Griezmann, une arrivée à l’OM fait saliver plus d’un fan du club phocéen. Mais voilà que les dernières informations en provenance d’Espagne ne vont pas faire plaisir à Marseille. En effet, en ce qui concerne la suite de la carrière de Griezmann, ce n’est pas du côté de l’OM qu’il faudrait regarder. Pour Marca, le journaliste Miguel Ángel Méndez a assuré : « Ça va être sa dernière année à l’Atlético de Madrid et il va partir en MLS. J’ai la certitude qu’il va partir à la fin de la saison et parfois, j’ai la sensation qu’il peut partir en janvier pour commencer la saison en mars ».

Griezmann veut la MLS !

Voir Antoine Griezmann être annoncé en MLS n’est clairement pas une surprise. Le Français a lui même fait part à plusieurs reprises de son intention d’évoluer aux Etats-Unis. « Au-delà de l’Europe, ce que j’aimerais plus tard, c’est la MLS, je l’ai toujours reconnu », avait notamment expliqué Griezmann.