Gonçalo Ramos, Mbappé, PSG… Toutes les infos mercato du 3 août

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Gonçaolo Gamos arrive au PSG !

Le PSG tient son nouveau buteur ! Fabrizio Romano annonce qu'un accord est quasiment trouvé entre le PSG et le Benfica Lisbonne pour Gonçalo Ramos, avec une transaction qui s'élève à 80M€, bonus inclus. L'international portugais a déjà un accord de principe avec le club parisien. Une tendance confirmée par L'EQUIPE et RMC Sport qui annoncent également que, sauf incroyable rebondissement de dernière minute, Ramos sera un joueur du PSG cette saison.



PSG : Kolo Muani et Barcola recrutés en plus de Ramos ?

Gonçalo Ramos ne devrait pas être le seul renfort offensif du PSG d'ici la fin du mercato ! En effet, Le Parisien ainsi que Foot Mercato assurent qu'en plus de ce transfert du buteur portugais, la direction du club de la capitale envisagent en plus d'attirer Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ainsi que Bradley Barcola (OL).



PSG : Mbappé trouve un accord avec le Real Madrid

Ça sent la fin pour Kylian Mbappé et le PSG ! Sports Zone annonce que le Real Madrid aurait trouvé un accord avec l'attaquant français pour son futur contrat, qui comprendrait un salaire annuel de 40M€ ainsi qu'une grosse prime à la signature.



PSG : Le FC Barcelone réagit au transfert de Mbappé

Annoncé de plus en plus proche d'un transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé n'inquiète pas pour autant les rivaux du FC Barcelone. Plusieurs joueurs du club catalan se sont prononcés sur une arrivée de la star du PSG en Liga, à commencer par Gavi : « Madrid peut signer qui il veut, cela m'est égal ». Même son de cloche chez son coéquipier, Pedri, au sujet de Mbappé : « Je ne suis ni le directeur sportif ni le président de Madrid. Nous devons faire notre propre travail et les laisser faire ce qu'ils ont à faire », confie le milieu offensif du Barça.



