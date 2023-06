Galtier - PSG : Le vestiaire a tranché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Christophe Galtier sur le banc du PSG reste incertain en vue de la saison prochaine, le vestiaire semble avoir un avis déjà bien tranché pour l'identité du futur entraîneur. En effet, Gianluigi Donnarumma apporte son soutien à Christophe Galtier. Reste désormais à savoir qu'elle sera la décision du Qatar dans ce dossier.

Malgré le onzième titre de champion de France célébré samedi soir, Christophe Galtier n'est pas encore assuré de conserver son poste sur le banc du PSG. Néanmoins, au sein du vestiaire parisien, le technicien français semble apprécié comme l'affirme Gianluigi Donnarumma.

Réunion au sommet au PSG, Galtier va être fixé https://t.co/ErhDrSP7Br pic.twitter.com/sDptsI2DJ0 — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Donnarumma monte au créneau pour Galtier

« Aujourd’hui, il nous manquait un joueur, Sergio. Nous sommes tous avec lui. Nous espérons qu’il reviendra avec nous bientôt. C’est un grand ami. (…) Galtier ? On demande beaucoup au coach, c’est un bon groupe et nous sommes tous avec lui. On ne sait rien pour la suite, espérons qu’il continuera pour la suite car il peut donner beaucoup au club », lance le portier du PSG au micro de Canal+ , avant d'en rajouter une couche.

«J’espère qu’il pourra rester avec nous»