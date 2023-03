Galtier, Payet, Mourinho… Toutes les infos mercato du 29 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier sur les tablettes de Tottenham

Alors que son avenir au PSG fait couler beaucoup d'encre, Christophe Galtier conserve malgré tout un certaine cote sur le marché des entraîneurs. Selon le London Evening Standard , Tottenham aurait coché le nom du technicien parisien pour la succession d'Antonio Conte qui vient d'être limogé par les Spurs , mais Galtier se retrouve en concurrence avec Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi, Ange Postecoglou ainsi que Luis Enrique pour le poste.



PSG : Mourinho va rester à l'AS Roma

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG au cas où Christophe Galtier venait à être limogé, José Mourinho a tranché pour son avenir. Le Corriere dello Sport annonce que le technicien portugais a décidé de rester à l'AS Rome où son contrat court jusqu'en 2024. Cette piste prend donc fin pour le PSG.



OM : Tudor voit une reconversion pour Payet

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM, Dimitri Payet doit désormais se contenter d'un statut d'éternel remplaçant et dispose cette saison d'un temps de jeu très limité. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE , son entraîneur Igor Tudor s'est confié sur la situation de son numéro 10, et le voit bien devenir l'un de ses confrères à terme : « Dimitri s'est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. Je vois qu'il aime ce club. Je ne sais pas s'il va devenir entraîneur, mais s'il le devient à mon avis il sera bon, parce qu'il regarde les matches, il est dedans, il parle à l'équipe (...) Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée », indique l'entraîneur de l'OM.



Tudor se lâche sur le recrutement de l'OM

Dans ce même entretien accordé à L'EQUIPE , Igor Tudor fait le bilan du recrutement des derniers mois à l'OM et admet certaines erreurs : « Les choix du club dans le recrutement sont toujours décisifs. Parce qu'un entraîneur... Si tu as une équipe pour jouer la 10e place et que tu es un bon entraîneur, tu peux l'emmener à la 7e, si tu n'es pas bon, à la 15e. Ce sont les joueurs qui jouent. Donc il faut bien les choisir. Cette saison, on en a recruté beaucoup et on s'est peu trompé je trouve. On peut toujours faire mieux, on peut les faire progresser. En janvier, on a pris (Ruslan) Malinovskyi, l'expérience, Azzedine (Ounahi) et Vitinha, deux joueurs plus jeunes », indique Tudor.



Le Fée met les choses au clair pour son son futur transfert

Selon les dernières tendances, Enzo Le Fée privilégierait un départ à l'étranger après avoir déjà annonce qu'il quitterait prochainement le FC Lorient. Interrogé en zone mixte mardi soir après le match entre l'équipe de France espoirs et l'Espagne (0-0), le milieu de terrain de 23 ans a mis les choses au clair : « Un départ en priorité vers Dortmund ? Ce n’est pas moi qui ai dit Dortmund (…) Je ne ferme aucune porte. Que cela soit Rennes ou d’autres clubs de Ligue 1, ce sera surtout le projet sportif qui m’intéressera en premier. Comme je l’ai dit, je ne ferme aucune porte. Je peux très bien partir à l’étranger comme rester en France », indique Le Fée.



