La grande annonce de l’OM sur le Mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore très actif sur ce mercato hivernal, l’OM a bouclé les arrivées de trois joueurs : Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Un recrutement ciblé qui plaît à Igor Tudor, l’entraîneur marseillais, qui estime qu’il y a eu très peu d’erreurs sur le mercato.

Après avoir changé pas mal de choses lors du mercato estival, l’OM a apporté quelques corrections cet hiver. Les départs de Gerson et Bamba Dieng mais aussi la grave blessure d’Amine Harit ont forcé le club olympien à attirer quelques joueurs, ce qu’a fait Pablo Longoria. Trois recrues ont débarqué à l’OM cet hiver : Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha.

«On en a recruté beaucoup et on s'est peu trompé»

Un recrutement sur lequel est revenu Igor Tudor. « Les choix du club dans le recrutement sont toujours décisifs. Parce qu'un entraîneur... Si tu as une équipe pour jouer la 10e place et que tu es un bon entraîneur, tu peux l'emmener à la 7e, si tu n'es pas bon, à la 15e. Ce sont les joueurs qui jouent. Donc il faut bien les choisir. Cette saison, on en a recruté beaucoup et on s'est peu trompé je trouve. On peut toujours faire mieux, on peut les faire progresser. En janvier, on a pris (Ruslan) Malinovskyi, l'expérience, Azzedine (Ounahi) et Vitinha, deux joueurs plus jeunes », a expliqué l’entraîneur de l’OM dans un entretien accordé au journal L’Équipe .

Coup dur à l’OM, une réponse est attendue https://t.co/5znVaiiJh8 pic.twitter.com/HhxUxrMmqU — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

L’OM les intègre petit à petit

Pour le moment, seul Ruslan Malinovskyi s’est imposé dans le onze de départ de l’OM. Azzedine Ounahi a brillé dès ses débuts mais la suite a été un peu plus délicate et sa blessure en sélection risque de contrecarrer les plans de l’OM. Vitinha, de son côté, attend toujours d’avoir sa chance, lui qui n’a été titularisé qu’à une seule reprise. C’était quelques jours seulement après son transfert record à l’OM.