«Je suis désolé», l’annonce fracassante de l’OM sur l’avenir de cette star

Alors qu’il fête ses 36 ans ce mercredi, Dimitri Payet aimerait bien un peu plus de temps de jeu comme cadeau. Depuis le début de saison, le capitaine de l’OM n’est qu’un remplaçant de luxe et ses minutes sont comptées. Igor Tudor en est désolé mais il reconnaît que le football qu’il demande ne correspond pas vraiment aux qualités du Réunionnais, quitte à le sacrifier.

Capitaine et homme à tout faire de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet vit l’une des saisons les plus difficiles de sa carrière. Attendu comme le leader de l’attaque olympienne aux côtés d’Alexis Sanchez, Payet a rapidement compris que tout ne passerait pas comme il l’espérait. Avec le départ de Jorge Sampaoli, un entraîneur qu’il appréciait, et l’arrivée d’Igor Tudor, beaucoup de choses ont changé. Surtout dans l’approche du jeu.

Le déclassement de Payet

D’un football de possession, l’OM est passé à un jeu plus déséquilibré avec beaucoup plus de courses. Il y a dix ans, Dimitri Payet aurait peut-être pu être le leader technique de cet OM. Mais à 36 ans, le Réunionnais n’a plus le bagage physique de ses jeunes années et Igor Tudor l’a bien compris. Remplaçant depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’a plus joué la moindre minute depuis l’élimination en Coupe de France contre Annecy.

«Ce football-là, je ne sais pas faire»