Fin de mercato de folie à l’OM, qui doit partir ?

En suivant l’actualité de l’Olympique de Marseille ces dernières heures, on ne sait plus où donner de la tête. En effet, le club phocéen semble s’activer dans cette dernière ligne droite du mercato dans le sens des départs. Et divers cadres sont visiblement menacés comme Jonathan Clauss ou encore Ismaïla Sarr en incluant Vitinha. Qui doit donc partir ? C’est sondage du jour !

Depuis le début du mercato hivernal, l’OM a particulièrement été actif au niveau des recrues. À l’instant T et à moins de 48 heures de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille a accueilli quatre renforts, le dernier en date ayant été présenté ce lundi, à savoir Quentin Merlin. Seul Renan Lodi a renfloué les caisses de l’OM avec son départ à Al-Hilal pour 25M€. Mais dans les prochaines heures, la recrue la plus chère de l’histoire du club devrait plier bagage à Gênes.

Vitinha quasiment parti pour le Genoa

En conférence de presse lundi dans l’optique d’introduire Merlin au club marseillais, Pablo Longoria l’a annoncé cash : l’OM veut céder Vitinha. « C'est difficile de s'imposer à l'OM quand on est attaquant. C’est vrai que l’on discute avec Genoa, il y a des conversations en cours. D’autres clubs sont intéressés. Nous ne sommes pas intéressés par un prêt sec ». La tendance lundi soir était à un prêt jusqu’en fin de saison avec une option d’achat comprise entre 20 et 25M€, non obligatoire.

Pape Gueye et Ismaïla Sarr aussi sur la liste ?

Mais ce n’est pas tout. Pendant le point presse en question, le président de l’OM a fait part de son projet de fin de collaboration avec Pape Gueye également. « La non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une position claire. C'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter: un de nos problèmes en ce moment est l’engagement ».



Bien qu’il souhaiterait poursuivre à l’OM comme le journaliste Abdellah Boulma l’a dévoilé la semaine dernière sur X , Ismaïla Sarr pourrait également être remercié par l’Olympique de Marseille malgré son arrivée seulement l’été dernier via un transfert de 13M€. Nottingham Forest, Villarreal ou encore l’Eintracht Francfort seraient prêts à tenter leur chance pour l’international sénégalais.

