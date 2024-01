Riolo fulmine, Longoria a transformé l’OM en «bar à chicha» ?

Thomas Bourseau

En période de mercato, l’Olympique de Marseille version Pablo Longoria est une véritable machine à opérations. Le président de l’OM est derrière pas moins de 165 mouvements sur le marché. De quoi inciter Daniel Riolo à pousser un coup de gueule en comparant l’OM à une lessiveuse voire un bar à chicha.

Pablo Longoria est président de l’OM depuis la fin du mois de février 2021. Depuis, le patron du club phocéen a été au coeur de six mercato complets et a souvent tenté des coups qui n’ont engagés les joueurs que pour une saison. L’Olympique de Marseille a tout le temps changé de visage que ce soit au niveau des joueurs, des entraîneurs ou de la direction.

«On est à 165 mouvements de joueurs en six mercato»

Ce lundi soir, alors que les avenirs de Vitinha, de Jonathan Clauss, de Pape Gueye ou encore d’Ismaïla Sarr s’écrivent en pointillés à l’OM, Stéphane Guy a lâché la statistique suivante sur les ondes de RMC . « Les mouvements à Marseille depuis que Longoria est président. Les saisons où il était pleinement président, on est avant Clauss à 165 mouvements de joueurs en six mercato ».

Vente OM : L’Arabie Saoudite prépare un projet colossal ! https://t.co/s5Selko1gt pic.twitter.com/Gz5VZ1FduA — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

OM : «On dirait un bar à chicha où tu fais du blanchiment»