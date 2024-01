Un manège infernal à Marseille, le «problème» de l’OM révélé ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a un temps été surnommé « El Mago » par les supporters marseillais en raison de ses coups bien sentis sur le mercato. Néanmoins, ses modifications perpétuelles commencent à agacer et les résultats ne suivent plus. Frédéric Antonetti a poussé un coup de gueule.

Le Champions Project initié par le rachat de l’OM par Frank McCourt à l’automne 2016 a connu son lot de rebondissements. Et plus encore depuis que Pablo Longoria a été nommé président de l’Olympique de Marseille en février 2021, moment où André Villas-Boas démissionnait de son poste d’entraîneur et que l’ex-président Jacques-Henri Eyraud était remercié.

Le grand ménage perpétuel à l’OM

Seulement une demi-saison après son arrivée à l’OM en tant que directeur sportif, Pablo Longoria devenait le président du club phocéen. Et depuis, Jorge Sampaoli est parti, même son de cloche pour Igor Tudor et puis Marcelino lorsque ses collaborateurs Javier Ribalta et David Friio ont également décidé de tourner la page à l’automne dernier après une réunion houleuse entre les associations de supporters de l’OM et la direction de Pablo Longoria le 18 septembre 2023.

«Ils ont des moyens donc je n’arrive pas à lire la politique sportive»