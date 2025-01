«Explosif», le RC Lens a réglé un nouveau transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça bouge au RC Lens lors de ce mercato hivernal. Entraîneur des Sang et Or, Will Still peut compter sur du sang neuf à l’occasion de ce mois de janvier. Ce mercredi, le club nordiste a officialisé l’arrivée de Jeremy Agbofino. Ailier explosif comme présenté par Lens, le Suédois sera un plus pour cette seconde partie de saison.

Une recrue de plus au RC Lens ! Ce mercredi, les Sang et Or ont officialisé l’arrivée de Jeremy Agbonifo. A 19 ans, l’ailier suédois a été prêté avec option d’achat par le club du BK Häcken. Inconnu du grand public, Agbofino a été présenté par Lens, le qualifiant notamment comme un « ailier énergique, percutant et travailleur ».

« Des qualités techniques et athlétiques déjà développées »

Directeur général du RC Lens, Pierre Dréossi a lui mis en avant l’explosivité de Jeremy Agbonifo. « Nous sommes heureux d’enregistrer l’arrivée de Jeremy dans nos rangs. À 19 ans, cet ailier affiche des qualités techniques et athlétiques déjà développées, qu’il a démontrées sous les couleurs de son club formateur et avec la sélection Espoirs suédoise ces derniers mois », a-t-il d’abord reconnu pour les médias du club.

« Son explosivité, sa capacité à faire la différence, sa facilité à prendre la profondeur… »

Pierre Dréossi a ensuite ajouté sur Jeremy Agbonifo : « Son explosivité, sa capacité à faire la différence, sa facilité à prendre la profondeur et son goût de l’effort, cher en Artois, lui permettront de se fondre naturellement dans l’effectif de Will Still. Doté d’un fort potentiel, ce grand travailleur a soif de progression et je suis convaincu qu’il trouvera au Racing l’environnement et l’accompagnement propices à son développement ».