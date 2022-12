EXCLU - Mercato : Toulouse court après le même lièvre que l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le Toulouse Football Club aimerait se renforcer cet hiver et songe à un milieu de terrain bientôt libre de tout contrat. Un joueur également courtisé par l’OM, qui souhaite profiter de l’opportunité de sa situation contractuelle. Mais le TFC pourrait doubler tout le monde en dégainant une offre cet hiver…

Pour sa remontée en Ligue 1, Toulouse répond présent. Le collectif de Philippe Montanier pointe actuellement à la douzième place du classement et semble en capacité d’obtenir son maintien. Mais la lutte sera rude, jusqu’au bout, dans la mesure où quatre équipes iront en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2022-2023, sans passer par la case barrage. Pour s’armer comme il se doit dans cette rude bataille du maintien, le TFC envisage un renfort cet hiver.

Le TFC pense à Nicolas Raskin

Selon nos informations, le TFC a coché le nom de Nicolas Raskin. Milieu de terrain du Standard de Liège, il a récemment pris la décision de ne pas prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. Une opportunité que beaucoup de clubs souhaite saisir… On y retrouve notamment l’OM, où le président Pablo Longoria aurait déjà pris position auprès des représentants du joueur. Mais Toulouse est aussi de la partie. Philippe Montanier adore le profil de Nicolas Raskin, depuis un long moment. Toulouse pourrait ainsi bouger en janvier et ne pas attendre l’été prochain pour le récupérer. Cela permettrait aux Toulousains d’éviter la concurrence et de devancer tout le monde avec une offre de transfert cet hiver.