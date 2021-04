Foot - Mercato - Montpellier

EXCLU - Mercato - Montpellier : Der Zakarian finalement prolongé ?

Publié le 24 avril 2021 à 15h20 par Alexis Bernard

Du côté de Montpellier, on envisage de plus en plus une prolongation de Michel Der Zakarian, dont le contrat arrive à expiration. La tendance s’est inversée.

Montpellier arrive à un carrefour. Piloté par Michel Der Zakarian depuis mai 2017, le MHSC a mis en place une réflexion pour l’avenir du club. Le bail de MDZ arrivant à échéance en juin prochain, les dirigeants héraultais envisagent toutes les options. Même celle d’installer un nouveau coach à la tête de l’équipe première. Comme révélé par le10sport.com, Montpellier a pris des renseignements informels sur plusieurs techniciens ces derniers mois. Des contacts pour envisager toutes les opportunités possibles.

Discussion relancée