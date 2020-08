Foot - Mercato - Manchester United

EXCLU - Mercato : Manchester United en pole position pour Badiashile (Monaco) !

Publié le 15 août 2020 à 10h45 par Alexis Bernard

Chaudement courtisé par plusieurs écuries européennes, Benoît Badiashile (19 ans) est en très bonne place sur les tablettes de Manchester United.

Après avoir prolongé son contrat en début d’année, Benoît Badiashile se retrouve très courtisé en ce mercato estival. Car si l’AS Monaco a souhaité sécuriser l’avenir de son prometteur défenseur central de 19 ans, c’est autant pour pouvoir le garder plusieurs saisons que pour pouvoir le vendre à prix d’or cet été. Et après le vif intérêt de Chelsea ces derniers, c’est le Bayer Leverkusen qui semblait avoir les commandes. D’après nos sources, la tendance a toutefois évolué. Et c’est désormais Manchester United qui mène la danse !

Kovac apprécie beaucoup Badiashile

En pole position dans le dossier Badiashile, Manchester United semble prêt à faire les efforts nécessaires pour convaincre les dirigeants de l’AS Monaco, qui espèrent au moins 30 millions d’euros. Mais une nouvelle donnée est à prendre en compte dans ce dossier : Niko Kovac. Le nouvel entraîneur de l’AS Monaco apprécierait beaucoup le profil et les qualités de Benoît Badiashile. Suffisant pour retenir le prodige monégasque ? Réponse dans les prochaines semaines…