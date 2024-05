EXCLU - Mercato : L’OM et Monaco chassent la même proie au Brésil !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’OM et l’AS Monaco ont des vues sur une pépite brésilienne de 20 ans qui évolue du côté de Fluminense. Selon nos informations exclusives, les deux clubs ont déjà bougé auprès du club auriverde. Une offre de transfert pourrait être transmise rapidement.

La saison 2023-2024 est officiellement terminée pour les clubs français déjà tous concentrés sur le mercato estival à venir. Et pour l’OM et l’AS Monaco, l’envie de renouveler une partie de l’effectif est bien présente. Si pour l’OM, la priorité est de trouver un entraîneur avant d’attaquer fort sur le recrutement, pour l’AS Monaco, les premières pistes sont déjà bien actives. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le club de la Principauté songe notamment à Georges Mikautadze, pour qui une première offre est imminente.

L’OM et l’ASM chassent au Brésil

Dans le secteur défensif, l’OM et l’AS Monaco ont un œil dans le championnat brésilien. Nos sources indiquent que les deux clubs sudistes chassent la même proie, du côté de Fluminense. Le jeune Alexsander, âgé de 20 ans, plaît aux dirigeants marseillais et monégasques. Milieu de terrain défensif, Alexsander pourrait faire l’objet d’une première offre de la part des deux clubs français.

10 millions d’euros

Sous contrat avec Fluminense jusqu’en juin 2026, Alexsander sort d’une belle saison au Brésil. Son départ est d’actualité, avec une arrivée en Europe. Pour cela, Fluminense attend au moins 10 millions d’euros. Cet hiver, la Lazio Rome semblait sur le coup, sans pour autant dégainer de proposition.