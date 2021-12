Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’OL veut Galeno (Braga) !

Publié le 10 décembre 2021 à 16h05 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, l’OL a entamé des discussions très concrètes avec le club portugais de Braga pour son attaquant de 24 ans, Galeno.

Meilleur buteur de League Europa, Galeno signe un super début de saison avec 6 buts en 6 rencontres européennes (3 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de championnat), autant que le Lyonnais Karl Toko-Ekambi. Et les Gones semblent apprécier très fortement le profil du buteur de Braga… Selon nos informations, des discussions très concrètes ont démarré entre l’OL et le club portugais.

Un transfert à 15 M€

Selon nos sources, le dossier Galeno est très chaud du côté de Lyon. Priorité du recrutement hivernal, l’attaquant brésilien passé par Porto est chassé pour une arrivée en janvier. Pour cela, l’OL devra sortir le chéquier puisqu’il serait question d’un transfert à 15 millions d’euros. Mais il y a un « hic ». Le dossier Galeno a été ouvert par Juninho. Le directeur sportif de l’OL, sur le départ, est à la manœuvre depuis le départ. Pour l’heure, difficile de savoir si le départ de Juninho ralentira ou compliquera le dossier. D’autant plus que Galeno est suivi par d’autres clubs européens et que les sollicitations ne manquent pas…