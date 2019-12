Foot - Mercato- AS Monaco

EXCLU - Mercato : L’AS Monaco pense à John Williams

Publié le 20 décembre 2019 à 22h29 par Alexis Bernard

En quête d’un nouveau directeur sportif, l’AS Monaco songerait au profil de l’expérimenté John Williams, actuellement en poste à Amiens.

Un vent de révolution s’apprête à souffler sur le Rocher. L’AS Monaco veut du changement et les postes d’entraîneur, comme de directeur sportif, pourraient connaître de nouveaux visages. Comme révélé par le10sport.com, les dirigeants monégasques cherchent un profil expérimenté. Et selon nos informations, le nom de John Williams ferait partie des pistes explorées. Actuellement en poste du côté d’Amiens, l’ancien agent dispose d’un carnet d’adresses conséquent et du profil recherché.