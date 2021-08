Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Daylam Meddah chassé par trois clubs de Ligue 1

Publié le 18 août 2021 à 21h32 par La rédaction mis à jour le 18 août 2021 à 21h34

Après son départ du Havre, le jeune Daylam Meddah (18 ans) se retrouve comme prévu très courtisé. Voici les noms des trois clubs qui veulent le récupérer.

Quelques jours seulement après avoir quitté Le Havre, le milieu de terrain prometteur de 18 ans, Daylam Meddah, se retrouve chaudement courtisé par la Ligue 1. D'après nos sources, il dispose de très nombreuses propositions. Et parmi elles, trois semblent sortir du lot. Elles impliquent trois écuries de Ligue 1 : Angers, Brest et Nice. Et à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est le club angevin qui dispose d'une petite avance sur la concurrence. Les discussions doivent encore se poursuivre cette semaine. La bataille fait rage et ne semble pas terminée...