En privé, Mbappé se lâche sur le PSG

Le PSG s’est donc arrêté en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de Christophe Galtier ont été éliminés par le Bayern Munich dans une double confrontation lors de laquelle on a bien vu les carences de l’effectif parisien. Le PSG paye là ses ratés sur le mercato, que ce soit cet hiver ou l’été dernier. Des échecs qui n’ont visiblement pas manqué d’agacer un certain Kylian Mbappé.

Avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, le PSG est reparti sur un nouveau projet. Le club de la capitale avait alors de grandes ambitions lors du dernier mercato. Plusieurs dizaines de millions d’euros ont été dépensées pour faire venir 6 nouveaux joueurs : Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanches. Un recrutement qui a toutefois laissé un goût amer à Campos puisqu’il n’a pas pu faire tout ce qu’il voulait. En effet, le conseiller sportif a notamment échoué avec Milan Skriniar et dans la quête d’un numéro 9. Et pour ne rien arranger, le PSG s’est également loupé durant le mois de janvier, ne faisant venir personne. De quoi rester en travers de la gorge de Kylian Mbappé ?

Mbappé remonté

Présent sur le plateau de l’émission de France 2 Quelle Epoque , Daniel Riolo a évoqué l’agacement de Kylian Mbappé en privé à propos du mercato du PSG. Il a alors assuré à propso du natif de Bondy : « Dès début septembre, il disait en off, dans ce qui nous revenait, que le recrutement avait été encore raté, que les mêmes erreurs avaient été reproduites et que l’équipe n’irait pas loin en Ligue des Champions. Son interview à la fin du match est pleine de lucidité, mais le problème c’est qu’elle se téléscope avec ce que vous entendez dans le club, à savoir que si untel avait marqué à ce moment-là, la faute à pas de chance … ».

