L’OM voulait le recruter, il raconte la scène surréaliste !

Ancienne figure de la Ligue 1 puisqu’il est notamment passé par les bancs du FC Lorient, du Stade Rennais ainsi que du FC Nantes, Christian Gourcuff aurait également pu diriger l’OM… et le PSG ! Le technicien breton raconte ses contacts avec ces deux grosses écuries, qui n’ont finalement pas abouti.

Son nom ne parlera peut-être pas au plus jeunes, et pourtant, Christian Gourcuff a découvert et lancé de nombreux talents, principalement avec le FC Lorient : Raphaël Guerreiro, André-Pierre Gignac, Laurent Koscielny, Mehdi Benatia, Mario Lemina… Tous ont explosé sous les ordres du technicien breton. Et le père de Yoann Gourcuff aurait lui aussi pu franchir à deux reprises un cap majeur dans sa carrière, que ce soit avec le PSG ou à l’OM.

Gourcuff a discuté avec le PSG et l'OM

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE , Christian Gourcuff révèle avoir été proche d’une nomination au PSG, bien avant le début de l’ère QSI en 2011 : « J'ai eu deux contacts avec deux gros clubs. Charles Biétry, qui vient de prendre la succession de Michel Denisot à la tête du PSG, en 1998, me contacte. Je le rencontre à Paris, mais la direction de Canal + dit non. Je venais de D2, je n'avais pas un nom clinquant », indique Gourcuff. Et le PSG n’était pas le seul sur ses traces à cette période, puisque l’OM s’est également manifesté deux ans plus tard.

« Je me rends compte qu’il en a rien à faire »