En feu sur le mercato, le PSG annonce encore un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au lendemain de l'annonce de la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur du PSG, pour remplacer Christophe Galtier, le club de la capitale enchaîne les officialisations. Ainsi, après Milan Skriniar, c'est un autre joueur libre qui s'engage à Paris. Marco Asensio a effectivement signé au PSG jusqu'en 2026.

Comme prévu, la nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG, en remplacement de Christophe Galtier, engendre de nombreux autres mouvements. Il faut dire que si rien n'était officiel, cela n'a pas empêché pour autant Luis Campos de s'activer sur le mercato. Ainsi, au lendemain de la présentation de l'entraîneur espagnol, c'est Milan Skriniar qui s'est officiellement engagé avec le PSG jusqu'en 2028. Libre de tout contrat, le Slovaque est la première recrue d'une longue série.

Asensio signe au PSG à son tour

Et la deuxième recrue officielle du PSG est d'ores-et-déjà connue. En effet, il s'agit de Marco Asensio. Libre de tout contrat après la fin de son engagement avec le Real Madrid, l'international espagnol s'est engagé jusqu'en 2026 avec le PSG comme le club l'a officialisé par le biais d'un communiqué. « Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Marco Asensio. L’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2026 », peut-on lire. Dès le 26 mai, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait accéléré pour la signature de Marco Asensio.

Et maintenant, à qui le tour ?

Et ce n'est probablement pas terminé. En effet, d'autres opérations semblent déjà bouclées en coulisses. En plus de Milan Skriniar et Marco Asensio, un troisième joueur devrait débarquer libre, à savoir Cher Ndour. Le milieu de terrain de 18 ans débarquera en provenance de Benfica et représente un pari sur l'avenir. Mais le PSG aurait également réussi à concrétiser trois transferts pour environ 130M€. Ainsi, Manuel Ugarte (Sporting CP), Lucas Hernandez (Bayern Munich) et Lee Kang-In (Majorque) vont également signer avec le club de la capitale. Reste désormais à savoir laquelle de ces recrues sera la troisième à être officialisée dans les prochaines heures.