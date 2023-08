Ejecté de l’OM, il n’écarte pas un retour

Axel Cornic

Véritable figure de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Steve Mandanda a été libéré de son contrat en juillet 2022. Depuis, le gardien de but a sur rebondir du côté du Stade Rennais, mais son ancien club reste forcément dans un coin de sa tête et un possible retour est souvent évoqué, afin d’intégrer l’organigramme marseillais.

Plus d’un an après, certains se demandent encore si c’était une bonne idée. Capitaine est idole des supporters, Steve Mandanda était l’une des grandes figures de l’OM, mais son départ inattendu a fait grincer des dents.

La promesse de l’OM

On pourrait pourtant le revoir de nouveau à l’OM, même si ce n'est pas sur le terrain. Plusieurs sources proches du club ont en effet assuré que Mandanda s’est vu promettre une place dans l’organigramme marseillais, une fois sa carrière de footballeur terminée. Une promesse qui aurait d’ailleurs été faite aussi à Dimitri Payet, qui a lui aussi été poussé vers la sortie tout récemment.

« Pour moi c’est encore trop loin, car je ne suis pas du tout du genre à me projeter »