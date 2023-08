Echec pour l'OM, ce joueur donne son explication

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a perdu des points précieux face au FC Metz. En effet, le club phocéen est rentré à Marseille avec un seul et unique point, n'ayant pu faire mieux qu'un nul. Après la rencontre, Vitinha a analysé le dernier match de l'OM en Ligue 1, expliquant la contre-performance de son équipe.

En ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, l'OM se déplaçait sur la pelouse du FC Metz. Et malheureusement pour les hommes de Marcelino, ils n'ont pas réussi à rafler les trois points lors de cette rencontre.

C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM https://t.co/oIl1WwVvhR pic.twitter.com/2cJ4II1kiq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Résultat nul entre l'OM et Metz

En effet, l'OM a été tenu en échec par le promu messin, arrachant le point du nul dans les dernières minutes du match. Interrogé par Prime Video après le coup de sifflet final, Vitinha a tenu à expliquer la contre-performance marseillaise.

«Physiquement, c’était difficile pour l'équipe»