Du PSG au Real Madrid, Mbappé va tout rafler !

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et maintenant ? Fini le PSG et place au Real Madrid ? C’est du moins la tournure quelle feuilleton Mbappé a pris ces derniers jours. Pour Hugo Lloris, ancien capitaine de l’équipe de France, ça ne peut être que bénéfique pour les objectifs du principal intéressé.

Kylian Mbappé va changer d’air cet été. Depuis 2017, le numéro 10 de l’équipe de France côtoie la capitale française au PSG et devrait rallier la capitale espagnole pour s’engager en faveur du Real Madrid. C’est en effet la tendance confirmée par le10sport.com.

Tebas : «Il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real»

Président de la Liga, Javier Tebas n’a pas caché les grandes chances du Real Madrid d’enfin mettre la main sur son homme après des échecs en 2017, 2021 et 2022. Pour L’Équipe , le patron de l’élite du football espagnol s’est lâché. « Sachant qu'il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c'est d'ores et déjà signé ».

Départ de Mbappé : Un ancien du PSG peut tout gâcher https://t.co/NeCNEcDt6T pic.twitter.com/peQqAtuD8B — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Lloris : «Ça va lui permettre de se rapprocher de ses objectifs personnels ultimes»