PSG - Real Madrid : Un coup de poker signé Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain va perdre Kylian Mbappé à l’intersaison, soit au moment où son engagement contractuel prendra fin. Cap sur Madrid et le Real pour le champion du monde, mais tout n’est pas encore convenu au niveau de son futur bail et notamment par rapport à ses droits à l’image. Le clan Mbappé tenterait un coup auprès du Real Madrid.

Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin et ne sera pas prolongé comme le principal intéressé l’a fait savoir à son président Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière.

Un salaire allant jusqu’à 22M€ à l’année ?

Certes, Kylian Mbappé semble avoir fait le choix de privilégier le Real Madrid, mais aucun accord total n’a pour le moment été trouvé. le10sport.com vous confiait le mardi 20 février que les semaines à venir seront décisives pour savoir si le Real Madrid raflera la mise alors que Liverpool et Manchester United sont en embuscade. À en croire les informations récoltées auprès de sources proches du Real Madrid par Foot Mercato , le salaire annuel de Mbappé se situerait entre 19 et 22M€ nets.

Le clan Mbappé espérerait 90% des droits à l’image !