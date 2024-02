Depart de Mbappé : Le PSG avait tout prévu, voilà la preuve

Amadou Diawara

Luis Enrique aurait su avant Nasser Al-Khelaïfi que Kylian Mbappé allait quitter le PSG cet été. D'ailleurs, le coach parisien préparerait l'avenir du club sans la star de 25 ans depuis plusieurs mois déjà. En ce sens, Luis Enrique aurait par exemple replacé Kylian Mbappé dans l'axe. Une manière de faire davantage de place à Bradley Barcola.

Dernièrement, Kylian Mbappé a fait une annonce à Nasser Al-Khelaïfi qui a eu l'effet d'une bombe. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 du PSG aurait fait savoir à son président qu'il allait rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été.

Messi - Neymar : Cette décision du PSG a provoqué le départ de Mbappé https://t.co/wyYAQYMG6w pic.twitter.com/xk61NXE6tz — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Luis Enrique a recentré Mbappé pour l'avenir du PSG

Selon les informations du Parisien , Luis Enrique aurait appris avant Nasser Al-Khelaïfi que Kylian Mbappé jouait son ultime saison au PSG. Par conséquent, le coach rouge et bleu aurait décidé de préparer l'avenir du club sans la star de 25 ans depuis plusieurs mois déjà. En effet, Luis Enrique n'aurait pas attendu l'annonce de Kylian Mbappé au président du PSG pour agir.

Luis Enrique veut faire de la place à Barcola