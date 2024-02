PSG : Le secret bien gardé de Luis Enrique sur le départ de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé (25 ans) a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. D'ailleurs, le numéro 7 parisien a communiqué son choix à Nasser Al-Khelaïfi dernièrement. Toutefois, Luis Enrique était au courant de la nouvelle avant le président du PSG.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a rempilé de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Alors qu'il a décidé de ne pas lever la clause pour étendre son bail d'une année supplémentaire, l'attaquant de Luis Enrique est en fin de contrat le 30 juin. Et il ne compte pas jouer au PSG la saison prochaine.

Luis Enrique savait avant Al-Khelaïfi pour Mbappé

Selon les dernières informations de RMC Sport , Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de cette saison. D'ailleurs, le numéro 7 parisien a annoncé son choix à Nasser Al-Khelaïfi dernièrement. Toutefois, le président du PSG n'a pas été le premier à savoir que Kylian Mbappé allait changer de club cet été.

Luis Enrique prépare l'avenir du PSG depuis plusieurs mois