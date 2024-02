Mercato : Le PSG a tranché pour l'avenir de Luis Enrique

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, la direction du PSG a décidé de remplacer Christophe Galtier par Luis Enrique. Alors que son entraineur est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le club parisien ne compte en aucun cas s'en séparer dans un avenir proche. En effet, les hautes sphères du PSG ont un projet sur le long terme avec Luis Enrique.

Après une première partie de saison 2022-2023 presque parfaite, le PSG a sombré lors du second acte. Ce qui a couté cher à Christophe Galtier. En effet, le club de la capitale a décidé de se séparer du technicien français à la fin du dernier exercice.

Mercato - PSG : Nouveau problème pour remplacer Mbappé ? https://t.co/dE4UEM5v8h pic.twitter.com/NZUfDEa2aw — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Luis Enrique est hors de danger au PSG

Pour remplacer Christophe Galtier, la direction du PSG a choisi de miser sur Luis Enrique, qui pratique un football très offensif et qui demande à ses joueurs d'exercer un pressing agressif et haut. Et il semblerait que l'écurie parisienne soit satisfaite du travail de l'entraineur espagnol.

Le PSG a un projet longue durée avec Luis Enrique