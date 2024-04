Départ de Mbappé : Le PSG a enfin une réponse !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà annoncé son intention de quitter le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas encore acté, mais désormais on se demande surtout qui va le remplacer, avec de nombreuses stars étrangères qui sont liées au club parisien en vue du mercato estival 2024.

Plus la fin de la saison s’approche, plus le départ de Kylian Mbappé semble se préciser. L’attaquant de 25 ans semble vouloir se lancer dans un nouveau défi loin du PSG et de la Ligue 1 et tout porte à croire que ça le mènera vers le Real Madrid, même si nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’il a reçu deux autres offres.

Le successeur de Mbappé devrait venir de Serie A

En attendant une annonce officielle sur ce sujet, de plus en plus de monde se questionne sur son éventuelle succession au PSG, avec de nombreuses pistes évoquées ces dernières semaines. Et on retrouve notamment plusieurs buteurs de Serie A, comme Victor Osimhen ou Lautaro Martinez. Mais il pourrait également s’agir de Rafael Leão, qui a des chances de quitter l’AC Milan grâce à une clause de départ fixée à 175M€ et qui surtout, connaît bien Luis Campos depuis son passage au LOSC.

« J’espère jouer 200 matchs de plus ici »

