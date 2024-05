Départ de Mbappé : Le prochain buteur du PSG est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Positionné au poste de numéro 9 depuis quelques semaines, Kylian Mbappé va laisser un grand vide sur le front de l'attaque. Alors que la piste Victor Osimhen (Napoli) semble prendre de l'ampleur, le PSG tiendrait déjà son successeur. Selon plusieurs sources, Luis Enrique pourrait lancer Gonçalo Ramos, qui a rendu de précieux services à son équipe cette année.

Kylian Mbappé ne sera pas le prochain avant-centre du PSG. Le joueur a annoncé son départ de Paris vendredi après la défaite face au Borussia Dortmund. Selon Fabrizio Romano, le club devrait faire confiance à Gonçalo Ramos pour le remplacer.

Le PSG a déjà signé son prochain buteur

« Goncalo Ramos a montré suffisamment de forme pour qu'il puisse être l'homme qui sera le numéro 9 du PSG. Il a montré qu'il pouvait marquer des buts, en marquant 14 buts. dans toutes les compétitions jusqu'à présent cette saison » a déclaré le journaliste italien.

Ramos peut souffler